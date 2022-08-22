Ищу обработчика для свадебных фото.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт37 заявок912 просмотров

Всем привет! Ищу опытного, ответственного и внимательного человека для обработки фото со свадьбы. Конечно приветствуется знание Adobe Lightroom и Photoshop и наличие пресетов.

По оплате поговорим лично.

Мне надо посмотреть, что вы умеете. Прикрепила фото для оценочной обработки. Отвечу всем, как только приму решение.

Просьба фото не использовать для личных целей. ﻿

3 года назад
moonmoon
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