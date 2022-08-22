Требуется обработка фотографии по предоставленному примеру. Готовая картинка должна быть в размере 1280x720, соотношение 16:9 и весом не более 2 МБ. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.
Ищу обработчика для свадебных фото.
Всем привет! Ищу опытного, ответственного и внимательного человека для обработки фото со свадьбы. Конечно приветствуется знание Adobe Lightroom и Photoshop и наличие пресетов.
По оплате поговорим лично.
Мне надо посмотреть, что вы умеете. Прикрепила фото для оценочной обработки. Отвечу всем, как только приму решение.
Просьба фото не использовать для личных целей.
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