Всем привет! Ищу опытного, ответственного и внимательного человека для обработки фото со свадьбы. Конечно приветствуется знание Adobe Lightroom и Photoshop и наличие пресетов.

По оплате поговорим лично.

Мне надо посмотреть, что вы умеете. Прикрепила фото для оценочной обработки. Отвечу всем, как только приму решение.

Просьба фото не использовать для личных целей. ﻿