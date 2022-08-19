Требуется обработка фотографий: удаление всех китайских надписей и других текстов. Также необходимо выделить товары на фотографиях, чтобы каждая фотография соответствовала требованиям Ozon. Обратите внимание на необходимость отдельной обработки для случаев, где на фото несколько товаров.
Мне надо заменить фото и надписи
Мне надо заменить фото и надписи
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