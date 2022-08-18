Фотошоп

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Закрыт8 заявок388 просмотров

Доброго дня.

Потрібно з фото зробити арт об’єкти, в неонову стилі, вогняному та у неоновому у вигляді картини(наприклад маслом)

3 года назад
privet_tm
Сергей 
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proharvaky
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proharvaky
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