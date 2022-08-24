Требуется обработать два фотографии: вырезать лицо с первого изображения и вставить его на второе. Обеспечить качественный монтаж, чтобы лицо выглядело естественно.
Требуется создание картинки на базе фото
Имеется концепт как должно выглядеть фото/картинка в конечном варианта, требуется на базе фото реального человека сделать картинку. Во вложении концепт, конечному исполнителю вышлю фото самого человека. Предлагайте цену и срок
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