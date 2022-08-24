Требуется создание картинки на базе фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок577 просмотров

Имеется концепт как должно выглядеть фото/картинка в конечном варианта, требуется на базе фото реального человека сделать картинку. Во вложении концепт, конечному исполнителю вышлю фото самого человека. Предлагайте цену и срок

3 года назад
prizrak3d
Влад 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Alenariya
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$12
2 дня
Escrow
Алена сделала всё отлично и в кратчайшие сроки! Результат превзошёл все мои ожидания, планиую и дальше обращаться в случае необходимости к ней!
Очень положительный заказчик. Все по делу, было приятно сотрудничать.
St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Виталий сделал всё отлично и в кратчайшие сроки! Результат превзошёл все мои ожидания, планиую и дальше обращаться в случае необходимости к нему!
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!

Заявки фрилансеров

Артем
 
25 лет
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