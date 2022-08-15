Обработка фотографий

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Закрыт18 заявок559 просмотров

здравствуйте. необходимо обработать фото, немного подхудить, добавить цвет и тд, фото нравятся но получилась не очень

3 года назад
guest_16607348196026
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TatianaPetrova
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