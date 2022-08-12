Редактирование фото, фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок376 просмотров

Доброго дня! Необходимо на фото убрать только машину с заднего фона, никакой ретуши и прочего не требуется :)

фото с айфона в формате heic, здесь не прикрепляется такой формат, поэтому креплю скрин части фотки. Оригинал фото могу прислать в телегу или на почту назначенному исполнителю)

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