Пример в приложении.

Нужно разместить на А4 все фотки с гугл-драйва.

https://drive.google.com/drive/folders/1NjGXs0ojPDBEP67ZzAsRglGut1tT_C8_?usp=sharing

Чтобы все виды одежды шли друг за другом (один низ, несколько верхов). А не вразброс

Подготовить к распечатке в JPG формате хорошего качества

там 90+ фотографий, должно получиться несколько листов а4