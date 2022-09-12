Сделать коллаж из снимков, чтобы получилась "шпаргалка" в шкаф

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок690 просмотров

Пример в приложении.

Нужно разместить на А4 все фотки  с гугл-драйва. 

https://drive.google.com/drive/folders/1NjGXs0ojPDBEP67ZzAsRglGut1tT_C8_?usp=sharing 

Чтобы все виды одежды шли друг за другом (один низ, несколько верхов). А не вразброс

Подготовить к распечатке в JPG формате хорошего качества

там 90+ фотографий, должно получиться несколько листов а4

3 года назад
jenny_ch
Женя 
42 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
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месяц назад
3 года назад
$7
1 день
Escrow
Отличная работа
Всё отлично и во время оплата.Рекомендую.

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Karfagen90
Александр 
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