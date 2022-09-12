Необходимо обработать и отретушировать 7 портретов людей для раздела 'наши работники' на сайте. Работы должны быть выполнены в едином стиле, чтобы создать презентабельный вид. Ожидаются примеры работ и предложения по цене.
Сделать коллаж из снимков, чтобы получилась "шпаргалка" в шкаф
Пример в приложении.
Нужно разместить на А4 все фотки с гугл-драйва.
https://drive.google.com/drive/folders/1NjGXs0ojPDBEP67ZzAsRglGut1tT_C8_?usp=sharing
Чтобы все виды одежды шли друг за другом (один низ, несколько верхов). А не вразброс
Подготовить к распечатке в JPG формате хорошего качества
там 90+ фотографий, должно получиться несколько листов а4
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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