Вырезать вставить

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Завершен12 заявок472 просмотра

Нужно из первого фото вставить лицо во второе 

3 года назад
Vbnmui7718
Юлия 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
15 дней назад

Выбранный исполнитель

yaroslavzxsss
Ярослав 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Очень качественно выполненная работа в кратчайшие сроки! Ярослав всегда на связи, прислушивается к пожеланиям. Буду обращаться еще не раз!
Хорошая заказчица. Всем рекомендую!

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