Обработать фото (прическа, футболка, тату)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки108 просмотров

Нужно обработать фото (https://i.ibb.co/fMvCYYh/bill.png), изменив футболку игрока, но, при этом, сохранив татуировку на лице. Если брать другую фотку игрока, то нужно еще оставить прическу, как на этой фотографии. Ссылка на фото: https://i.ibb.co/fMvCYYh/bill.png

3 года назад
guest_1652880563094
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

susha12
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Человек знает свое дело и очень-очень качественно работает с графикой! И также очень приятен в общении. В общем, сотрудничать одно удовольствие, гарантирую, что вы не останетесь разочарованными)
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Заявки фрилансеров

Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
23 отзыва
3 года назад
susha12
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 года назад

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