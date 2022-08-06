Нужно обработать фото (https://i.ibb.co/fMvCYYh/bill.png), изменив футболку игрока, но, при этом, сохранив татуировку на лице. Если брать другую фотку игрока, то нужно еще оставить прическу, как на этой фотографии. Ссылка на фото: https://i.ibb.co/fMvCYYh/bill.png