Создание коллажа в Фотошоп

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Закрыт66 заявок1033 просмотра

﻿В фотошопе сделать коллаж из данных фотографий.

В папке 5 фотографий и один коллаж как пример, на подобии которого нужно сделать

3 года назад
wadebirgs
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