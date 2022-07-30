Требуется создать уникальное изображение крабочки, совмещая фото краба и бабочки. Оставить крылышки от бабочки, лапки от краба, а тело — на ваше усмотрение. Используйте Photoshop или другой графический редактор для выполнения задачи.
Нужно улучшить качество изображения, что бы разглядеть размытые лица
Нужно улучшить качество изображения, что бы при увеличении фото, лица на заднем плане были не размыты
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