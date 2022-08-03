Задача: обработать 19 фотографий штор для публикации в интернете. Необходимо придать фотографиям наиболее привлекательный коммерческий вид, убрать желтизну фона и освещения. Как ориентир для финального результата можно использовать фото с этого сайта: https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fevrikahome.ru%2F

К заказу прикреплены две фотографии (в оригинальном качестве в архиве и сжатые) из числа тех, которые нужно будет обработать.

Для нас главное, чтобы было красиво и с сохранением цвета ткани.