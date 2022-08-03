Обработать фотографии для интернет-магазина (шторы)

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  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок785 просмотров

Задача: обработать 19 фотографий штор для публикации в интернете. Необходимо придать фотографиям наиболее привлекательный коммерческий вид, убрать желтизну фона и освещения. Как ориентир для финального результата можно использовать фото с этого сайта: https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fevrikahome.ru%2F

К заказу прикреплены две фотографии (в оригинальном качестве в архиве и сжатые) из числа тех, которые нужно будет обработать.

Для нас главное, чтобы было красиво и с сохранением цвета ткани.

3 года назад
alexowyes
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3 года назад

Выбранный исполнитель

ccdfoto
Юрий 
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3 года назад
$5
1 день
Юрий очень оперативно и качественно выполнил мой заказ по обработке 20 фотографий, учел все пожелания, все время был на связи. Однозначно рекомендую этого мастера!
Прекрасный заказчик, у которого четкая задача, быстрая коммуникация и хорошая отзывчивость. Рекомендую к работе

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