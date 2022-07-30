Работа в Photoshop

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок693 просмотра

Необходимо фото транспорта поместить в помещение.

Исходники скину.

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3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Aranyro
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$5
1 день
Виктор отлично справился с поставленной задачей. Моментально вносил правки и был на связи. Буду ещё обращаться с подобными проектами. Рекомендую.
Все прошло хорошо! Важный плюс заказчика - коммуникация через ТГ! Рекомендую!

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Aranyro
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