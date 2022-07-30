Обработка фотографий

Необходимо заменить фон на фотографии с мотоциклом. Исходный фон слишком зеленый, требуется спокойный коричневый или бежевый фон. Важно учесть детали, такие как волосы и тени. Сроки выполнения - как можно скорее. Укажите стоимость за выполнение работы.