Обработать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт104 заявки1087 просмотров

Обработать фото меня, сделав меня красивее. Сгладить кожу, убрать синяки.

3 года назад
guest_16591776208645
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
56 лет
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алена
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Максим
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сніжана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вероніка
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алена
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Олександр
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антон
 
41 год
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
32 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Эда
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Євгенія
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Іван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юрій
 
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катя
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Софія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Рильский
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тамріко
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Катерина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дар'я
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олена
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Полина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дарина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Альона
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий
Артём
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Влада
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ніколь
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артур
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Эдуард
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Нарек
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дзядок
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Бехман
 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
Лера
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Шер
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лєна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вікторія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислава
 
24 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
Евгений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Эвелина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Джейн
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Крістіан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Сергей
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Наталия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алена
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 отзывов
3 года назад
Максим
 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
200 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Елена
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вікторія
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Константин
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Илья
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
43 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
13 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий
Николай
 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
3 года назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
68 отзывов
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
20 отзывов
3 года назад
Джахар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Віталій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
23 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Работа в Photoshop

    $5

    Требуется обработка фотографий транспорта с помещением. Необходимо вставить исходные фотографии в интерьер, чтобы создать реалистичный эффект. Исходники будут предоставлены.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Фотошоп

    Требуется обработать несколько снимков в фотошопе или другом графическом редакторе. Ожидается качественная работа с изображениями, соответствующая современным стандартам. Уточните, пожалуйста, требования к редактированию.

    Обработка фотографий87 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото

    Требуется обработка фотографий, включая смену фона, ретушь изображений и устранение признаков усталости с лица. Ожидается качественное выполнение всех задач.

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить логотип на фото

    $5

    Необходимо заменить логотип на фотографии с логотипом Apple. Ожидается качественная обработка изображений. Оплата будет произведена на карту в России.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подобрать фотографии для сайта

    Требуется подобрать 53 фотографии для анкет про нянь, по три для каждого человека. Более детальная информация будет предоставлена в техническом задании. Ищем опытных фрилансеров, способных качественно выполнить задачу.

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поменять фон на фотографии

    Необходимо заменить фон на фотографии с мотоциклом. Исходный фон слишком зеленый, требуется спокойный коричневый или бежевый фон. Важно учесть детали, такие как волосы и тени. Сроки выполнения - как можно скорее. Укажите стоимость за выполнение работы.

    Обработка фотографий50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо вырезать объект на фотографии и разместить на белом фоне

    $5

    Необходимо вырезать объект с предоставленной фотографии и разместить его на белом фоне. Включены примеры для понимания ожидаемого результата. Ожидается качественная обработка изображений с учетом деталей.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подредактировать фон для принта футболки

    Требуется подредактировать фон для принта футболки, изменив его с черного на белый или прозрачный. Необходима качественная обработка фотографий для достижения хорошего результата.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • На изображение футболок нанести изображение принта

    Требуется нанести изображения 2 принтов на 4 футболки. Принты размещаются спереди на груди. Размер и расположение должны соответствовать реальным пропорциям, которые будут предоставлены. Векторные изображения и фото футболок доступны по запросу.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сменить фон с имеющейся фотографии на белый однотонный.

    $4

    Необходимо сменить фон на фотографии на белый однотонный цвет. Фотография будет использоваться для документов при поступлении в учебное заведение. Требуется качественная обработка без ретуши. Обратите внимание на важность четкости и профессионализма в выполнении задачи.

    Обработка фотографий97 заявок
    Закрыт
    3 года назад