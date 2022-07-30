Требуется обработать 19 фотографий штор для интернет-магазина. Задача включает улучшение внешнего вида, устранение желтизны фона и освещения. Важно сохранить цвета ткани. Ориентир для финального результата можно найти на сайте. Доступны оригинальные и сжатые фотографии для обработки.
Увеличить качество изображения на банер до 2метра х 2метра
Увеличить качество изображения на банер до 2метра х 2метра
Заявки фрилансеров
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