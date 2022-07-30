Увеличить качество изображения на банер до 2метра х 2метра

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок758 просмотров

Увеличить качество изображения на банер до 2метра х 2метра

3 года назад
guest_16592811574947
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Віктор
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Азизбек
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Хеда
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Альона
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Константин
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Николай
 
43 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
57 отзывов
3 года назад
Александр
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
94 отзыва
3 года назад
#1
Обработка фотографий
Илья
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий

  • Похожие заказы

  • Обработать фотографии для интернет-магазина (шторы)

    Требуется обработать 19 фотографий штор для интернет-магазина. Задача включает улучшение внешнего вида, устранение желтизны фона и освещения. Важно сохранить цвета ткани. Ориентир для финального результата можно найти на сайте. Доступны оригинальные и сжатые фотографии для обработки.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Заменить фон на фото

    Требуется заменить фон на трех фотографиях. Работа простая, с минимальным количеством элементов на фоне. Предоставьте обработанные изображения с новым фоном.

    Обработка фотографий70 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработать фото для веб

    Требуется обработка фотографии: заменить цвет фона, подправить цвета и резкость на лице, а также затереть кольцо. Ожидаем качественную работу с учетом всех указанных деталей.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработать фото

    Необходимо обработать фотографии, улучшив внешний вид. Задача включает сглаживание кожи и удаление синяков. Требуется качественная ретушь для достижения наилучшего результата.

    Обработка фотографий104 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа в Photoshop

    $5

    Требуется обработка фотографий транспорта с помещением. Необходимо вставить исходные фотографии в интерьер, чтобы создать реалистичный эффект. Исходники будут предоставлены.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Фотошоп

    Требуется обработать несколько снимков в фотошопе или другом графическом редакторе. Ожидается качественная работа с изображениями, соответствующая современным стандартам. Уточните, пожалуйста, требования к редактированию.

    Обработка фотографий87 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото

    Требуется обработка фотографий, включая смену фона, ретушь изображений и устранение признаков усталости с лица. Ожидается качественное выполнение всех задач.

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить логотип на фото

    $5

    Необходимо заменить логотип на фотографии с логотипом Apple. Ожидается качественная обработка изображений. Оплата будет произведена на карту в России.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подобрать фотографии для сайта

    Требуется подобрать 53 фотографии для анкет про нянь, по три для каждого человека. Более детальная информация будет предоставлена в техническом задании. Ищем опытных фрилансеров, способных качественно выполнить задачу.

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поменять фон на фотографии

    Необходимо заменить фон на фотографии с мотоциклом. Исходный фон слишком зеленый, требуется спокойный коричневый или бежевый фон. Важно учесть детали, такие как волосы и тени. Сроки выполнения - как можно скорее. Укажите стоимость за выполнение работы.

    Обработка фотографий50 заявок
    Закрыт
    3 года назад