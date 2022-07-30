3д фото для маркеплейсов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок666 просмотров

Создание 8 фото с 3д моделью для маркетплейса. Во вложении фото подставки в черном цвете необходимо сделать похожие локации только для подставки в белом цвете

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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