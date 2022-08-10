Обработка свадебных фотографий

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен55 заявок740 просмотров

Нужно улучшить качество и исправить возможные недостатки внешности людей в фотографиях.

Поубирать моменты вроде когда радиатор влез в кадр - это будет указано для каждой фотографии отдельно.

Количество фотографий - 50. 

Работу желательно закончить втечении недели, максимум - двух.

3 года назад
lbbiconsulting
Лана 
48 лет
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Keraunos
Евгений 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$100
7 дней
Escrow
Евгений отлично справился с работой, быстро реагировал на дополнительные запросы, сделал качественно. Однозначно буду обращаться еще в будущем.
Общительная и приятная, хорошо поработали вместе и получили массу положительных эмоций. Очень порадовала коммуникация, крайне рекомендую. :)

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