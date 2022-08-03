Требуется создать коллаж в Фотошопе из пяти предоставленных фотографий. В папке также находится пример коллажа, на который нужно ориентироваться. Необходимо учесть стиль и композицию примера при работе над новым коллажем.
На фото заменить герб на изображение головы
обработка фото
на фото (см вложение) нужно заменить изображение герба на щите
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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