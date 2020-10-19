Deyneko_7

Евгений Deyneko_7

 
50 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$67
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Сверстать в Тильде три блока

    На лендинг нужно сверстать шапку (морду) страницы страница на Тильде Нужно: Бегущая строка вверху Анимированная кнопка + остальные эфлементы: название, фото, текст ... вот пример: https://flexiblebody.online/posture-ukraine ++ еще блоки на странице Подробности при общении

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить взаимодействие между СмартСендер и Бизон365

    Требуется настройка взаимодействия между СмартСендер и Бизон365 доступы API есть Настроить ключевые функции: - Открывать доступ к автокурсу на Бизон по клику в СмартСендере - Высылать сообщения атокурса от Бизон, пользователю в Смарт - Возможность выделять сегменты это базы ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить таргет в Instagram с конверсией на лендинге

    Нужно настроить рекламу с конверсией  площадка Instagram рекламный аккаунт есть, рабочий, немного раскачан Таргет по собранной базе, пиксель ФБ Нужно реализовать за 1-2 дня Креативы и текст готов

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перенести сайт с выделенного сервера на обычный хостинг

    На выделенном сервере лежит пара наших сайтов Хотим перенести на хост попроще т.к. используем не активно Нужна подсказка как лучше поступить и реализация  основной сайт www.deyneko.tv

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Копирайтер на он-лайн интенсив

    Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль  текстов Необходимо написать: - сообщения в мессенджер - подводки -анонсы под посты (посты писать не нужно) Пожелания - Возраст копирайтера от 30 лет - Опыт работы с аудиторией Ж 35+ - Быстрый отклик - Опыт в инфобизнесе - Длительность ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить промо и таргет в Иг

    Нужно настроить промо постов в Instagram Алгоритм  - Промо постов на холодную аудиторию - Выделение тех, кому интересно в отдельную аудиторию - Настроить отдельное промо на подписку по этой теплой аудитории

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимированный ролик для сторис

    Нужно из заготовки PSD сделать анимированный ролик - Красиво оживить картинку - Вот пример: [url=https://drive.google.com/open?id=1bS75wUbfJ1hpM43LB5IwCHnWKkW7cUdm]https://drive.google.com/open?id=1bS75wUbfJ1hpM43LB5IwCHnWKkW7cUdm[/url] - добавить аудио ряд Нужно 2 версии Короткую на 15 сек Длинную версию на 30 сек материалы в PSD готовы

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер на проект (онлайн фестиваль)

    Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль написания текстов Необходимо написать: - сообщения в мессенджер - подводки-анонсы под посты (посты писать не нужно) Пожелания - Быстрый отклик - Опыт в инфобизнесе - Быстрое выполнение задания - Длительность сотрудничества 3-5 дней Гонорар обсуждаем после просмотра ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер на проект

    Копирайтер для марафона Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль написания текстов Необходимо написать: - Продающий текст-приглашение (до 2000 знаков) - сообщения в мессенджер - подводки-анонсы под 4 поста (Посты писать не нужно) Пожелания - Быстрый отклик - Опыт в инфобизнесе - Быстрое выполнение задания - ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтер на 3 дня

    Сейчас запущен он-лайн фестиваль Хочу привлечь копирайтера  Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль написания текстов Писать - сообщения в мессенджер - подводки под разные посты * Посты писать не нужно В работе нужно: - Быстрый отклик - Быстрое выполнение - Длительность 3-4 дня Гонорар обсуждаем после ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать баннер

    $10

    Нужно нарисовать (переделать) баннер Есть готовый макет от прошедшего проекта нужно нарисовать такой же под новый  проект или переделать то, что есть, но - изменить цвета - изменить шрифт - изменить частично текст - Изменить картинку и текст на коробке и диске  (см ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Баннер для он-лайн фестиваля

    $10

    Делаем он-лайн фестиваль Нужно нарисовать промо картинку (баннер)  в з-х  размерах - Квадрат 1500Х1500 рх - 1600 Х 900 - 900 Х 1600 Тема он-лайн фестиваль Money Fest (Деньги, Счастливая Жизнь, Достаток) в прикрепленном файле схожая работа, для прошедшего мероприятия. Нужна новая картинка в ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать баннер в трех размерах

    Делаем он-лайн фестиваль Нужно нарисовать промо картинку (баннер)  в з-х  размерах - Квадрат 1500Х1500 рх - 1600 Х 900 - 900 Х 1600 Тема он-лайн фестиваль Money Fest (Деньги, Счастливая Жизнь, Достаток) в прикрепленном файле схожая работа, для прошедшего мероприятия. Нужна новая картинка в ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать баннер в з-х размерах

    $8

    Делаем он-лайн фестиваль Нужно нарисовать промо картинку (баннер)  в з-х  размерах - Квадрат 1500Х1500 рх - 1600 Х 900 - 900 Х 1600 Тема он-лайн фестиваль Money Fest (Деньги, Счастливая Жизнь, Достаток) Нужно подобрать фон и нарисовать баннер Текст наш + определенные шрифты Сроки выполнения ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
Karfagen90
55 летУкраина
4 года в сервисе
Был
35 минут назад
$2
9 баллов
год назад
На фото заменить герб на изображение головы
Все супер рекомендую
работаем уже второй раз все прекрасно
Ответный отзыв
Karfagen90
55 летУкраина
4 года в сервисе
Был
35 минут назад
$3
10 баллов
год назад
Обработать фото для веб
Всё супер.Рекомендую.
Быстро и красиво Рекомендую
Ответный отзыв
alleksei4
Алексей 
24 годаЛатвия
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
$10
10 баллов
2 года назад
Перевести сайт в HTTPS
Все прошло успешно
Работа сделана быстро и качественно Видно, что разбирается в теме, красавчик доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$40
10 баллов
2 года назад
Перенести сайт с выделенного сервера на обычный хостинг
Приятно работать! Евгений всегда на связи, чёткая задача быстрая оплата.
Приятно работать с профессионалом Рекомендую
Ответный отзыв
annaredkina
44 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Копирайтер на проект
Четкое ТЗ, оперативная и качественная коммуникация, новые навыки и полезный опыт. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!!!
Очень качественная и быстрая работа. Все сделано в сроки и с душой. Отвественный подход к работе, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Анна!
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