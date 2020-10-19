обработка фото на фото (см вложение) нужно заменить изображение герба на щите
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно на фото заменить цвет фона, подправить цвета и резкость на лице, затереть кольцоОбработка фотографий1 исполнительЗавершенгод назад
Ищу в команду Сторисмейкера Пожелания: - от 30 лет - опыт работы с психологами и продвижением эксперта - инициативность и ответственность З/П по итогам знакомстваСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрытгод назад
На лендинг нужно сверстать шапку (морду) страницы страница на Тильде Нужно: Бегущая строка вверху Анимированная кнопка + остальные эфлементы: название, фото, текст ... вот пример: https://flexiblebody.online/posture-ukraine ++ еще блоки на странице Подробности при общенииHTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется настройка взаимодействия между СмартСендер и Бизон365 доступы API есть Настроить ключевые функции: - Открывать доступ к автокурсу на Бизон по клику в СмартСендере - Высылать сообщения атокурса от Бизон, пользователю в Смарт - Возможность выделять сегменты это базы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно настроить рекламу с конверсией площадка Instagram рекламный аккаунт есть, рабочий, немного раскачан Таргет по собранной базе, пиксель ФБ Нужно реализовать за 1-2 дня Креативы и текст готовСоциальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт2 года назад
На выделенном сервере лежит пара наших сайтов Хотим перенести на хост попроще т.к. используем не активно Нужна подсказка как лучше поступить и реализация основной сайт www.deyneko.tvСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Настроить рекламу с конверсией в участники Мастер класса Посты в Иг Прямая конверсия в Телеграмм через Смарт сендер (минуя ЛП, сразу из Иг в Телеграмм)Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт в формате Http нужно перевести на https Домен в зоне TV (управление доменом доступно) часть сайта на арендованном сервере часть на ТильдеСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль текстов Необходимо написать: - сообщения в мессенджер - подводки -анонсы под посты (посты писать не нужно) Пожелания - Возраст копирайтера от 30 лет - Опыт работы с аудиторией Ж 35+ - Быстрый отклик - Опыт в инфобизнесе - Длительность ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно настроить промо постов в Instagram Алгоритм - Промо постов на холодную аудиторию - Выделение тех, кому интересно в отдельную аудиторию - Настроить отдельное промо на подписку по этой теплой аудиторииСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно из заготовки PSD сделать анимированный ролик - Красиво оживить картинку - Вот пример: [url=https://drive.google.com/open?id=1bS75wUbfJ1hpM43LB5IwCHnWKkW7cUdm]https://drive.google.com/open?id=1bS75wUbfJ1hpM43LB5IwCHnWKkW7cUdm[/url] - добавить аудио ряд Нужно 2 версии Короткую на 15 сек Длинную версию на 30 сек материалы в PSD готовыАнимация17 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль написания текстов Необходимо написать: - сообщения в мессенджер - подводки-анонсы под посты (посты писать не нужно) Пожелания - Быстрый отклик - Опыт в инфобизнесе - Быстрое выполнение задания - Длительность сотрудничества 3-5 дней Гонорар обсуждаем после просмотра ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
Копирайтер для марафона Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль написания текстов Необходимо написать: - Продающий текст-приглашение (до 2000 знаков) - сообщения в мессенджер - подводки-анонсы под 4 поста (Посты писать не нужно) Пожелания - Быстрый отклик - Опыт в инфобизнесе - Быстрое выполнение задания - ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Сейчас запущен он-лайн фестиваль Хочу привлечь копирайтера Нужен легкий, доброжелательный и взрослый стиль написания текстов Писать - сообщения в мессенджер - подводки под разные посты * Посты писать не нужно В работе нужно: - Быстрый отклик - Быстрое выполнение - Длительность 3-4 дня Гонорар обсуждаем после ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно нарисовать (переделать) баннер Есть готовый макет от прошедшего проекта нужно нарисовать такой же под новый проект или переделать то, что есть, но - изменить цвета - изменить шрифт - изменить частично текст - Изменить картинку и текст на коробке и диске (см ...Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Запрограммировать формулу в Exel Вот что нужно: Человек вводит свою дату рождения Ехел считает и выводит две цифры Архитектура подсчета прописана в файле (см приложение)Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Делаем он-лайн фестиваль Нужно нарисовать промо картинку (баннер) в з-х размерах - Квадрат 1500Х1500 рх - 1600 Х 900 - 900 Х 1600 Тема он-лайн фестиваль Money Fest (Деньги, Счастливая Жизнь, Достаток) в прикрепленном файле схожая работа, для прошедшего мероприятия. Нужна новая картинка в ...Баннеры21 заявкаЗакрыт3 года назад
Делаем он-лайн фестиваль Нужно нарисовать промо картинку (баннер) в з-х размерах - Квадрат 1500Х1500 рх - 1600 Х 900 - 900 Х 1600 Тема он-лайн фестиваль Money Fest (Деньги, Счастливая Жизнь, Достаток) в прикрепленном файле схожая работа, для прошедшего мероприятия. Нужна новая картинка в ...Баннеры2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $8
Делаем он-лайн фестиваль Нужно нарисовать промо картинку (баннер) в з-х размерах - Квадрат 1500Х1500 рх - 1600 Х 900 - 900 Х 1600 Тема он-лайн фестиваль Money Fest (Деньги, Счастливая Жизнь, Достаток) Нужно подобрать фон и нарисовать баннер Текст наш + определенные шрифты Сроки выполнения ...Баннеры14 заявокЗакрыт3 года назад