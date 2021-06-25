Настроить промо и таргет в Иг

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Закрыт8 заявок476 просмотров

Нужно настроить промо постов в Instagram

Алгоритм 

- Промо постов на холодную аудиторию

- Выделение тех, кому интересно в отдельную аудиторию

- Настроить отдельное промо на подписку по этой теплой аудитории

4 года назад
Deyneko_7
Евгений 
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Социальные сети (SMM и SMO)

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