Настройка Таргета в Инстаграм

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки708 просмотров

1. Хотелось бы реклама была с возможностью для потенциальных покупателей оставлять заявки, для отслеживания конверсии

2. ЦА - женщины 25-50 лет

Домохозяйки

Мамы в декрете

Рукодельницы

Женщины сидящие на сайтах и страницах по творчеству и рукоделию

Территория - города атырау, уральск, Актобе, Актау

3. 5$ в день.

4. На том же аккаунте

4 года назад
guest_16242017448599
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeysulokhin
Алексей 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$5
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

alexeysulokhin
Алексей 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)