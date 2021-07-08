Настроить рекламу в Инстаграм

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен9 заявок417 просмотров

Здравствуйте, необходимо настроить профессионально рекламную компанию в инстаграм.

Тематика (Разработка мобильных приложения). Гео -  Казахстан.

Заявки хотим собирать, через лид форму.

Вижуалы,креативы готовые уже есть.

Детали расскажем исполнителю

По срокам : 2 рабочих дня.

Наш аккаунт в ФБ заблокировали, хотим купить один из аккаунтов здесь : https://fbstore.ru/

4 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$60
12 дней
Рекомендую
Рекомендую. Все отлично. 👌

Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Святослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Георгий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Влад
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
18 минут назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)