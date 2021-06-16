Требуется живая аудитория на yt канал

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок347 просмотров

Нужны люди, разбирающиеся в продвижении Ютуб тематик, каналов, плейлистов. Цель: достигнуть активность, т.е живые зрители, подписчики.

4 года назад
MikhailMukhin
Михаил 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Оксана
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
13 минут назад
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