Привлечь авторов курсов, тренингов на сайт-площадку

﻿Доброго времени суток!

Требуется привлечь авторов курсов, тренингов, обучающих материалов на проект.

Проект представляет из себя площадку для продажи информационных товаров, обучающих материалов и тренингов, а так же для монетизации контента и подписчиков.

Как осуществляется работа:

1. Предварительный голосовой созвон с показом проекта с целью освещения выгод и преимуществ для авторов данной площадки перед другими проектами.

2. Создание аватара авторов, которых надо пригласить.

3. Одобрение конкретных авторов

4. Приглашение

5. Оплата после заполнения профиля авторами на сайте.

Оплата может быть двух вариантов:

- единоразовая оплата за каждого автора

- вечный % с доходов приглашенных авторов

Для тех, кто планирует основательно заняться приглашениями, возможно обсуждение дополнительной мотивации.

Сайт проекта: https://topinpay.com/?p1=2

Возможны и другие направления деятельности, помимо авторов курсов, например автоблогеры, художники и т.д. Все это так же по согласованию в диалоге.