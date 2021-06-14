Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной списка аккаунтов (это будут как правило подписчики каких-то аккаунтов в инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол, ...
Привлечь авторов курсов, тренингов на сайт-площадку
Доброго времени суток!
Требуется привлечь авторов курсов, тренингов, обучающих материалов на проект.
Проект представляет из себя площадку для продажи информационных товаров, обучающих материалов и тренингов, а так же для монетизации контента и подписчиков.
Как осуществляется работа:
1. Предварительный голосовой созвон с показом проекта с целью освещения выгод и преимуществ для авторов данной площадки перед другими проектами.
2. Создание аватара авторов, которых надо пригласить.
3. Одобрение конкретных авторов
4. Приглашение
5. Оплата после заполнения профиля авторами на сайте.
Оплата может быть двух вариантов:
- единоразовая оплата за каждого автора
- вечный % с доходов приглашенных авторов
Для тех, кто планирует основательно заняться приглашениями, возможно обсуждение дополнительной мотивации.
Сайт проекта: https://topinpay.com/?p1=2
Возможны и другие направления деятельности, помимо авторов курсов, например автоблогеры, художники и т.д. Все это так же по согласованию в диалоге.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо провести рекламную кампанию в FB и инстаграм, целью которой является регистрация целевой аудитории на День открытых дверей в международной школе, расположенной в Черногории, г. Будва. День открытых дверей проводится online. Регистрация на день ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо реализовать внедрение серверного определения событий от Facebook на конструкторе Tilda.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно написать 8 постов. Тема строительная. По контент-плану. Пару-тройка постов продажные, 5 постов полезных (необходимо будет собрать информацию в интернете) пример поста - https://www.instagram.com/p/COvRm6gMqvl/ Если умееете красиво оформлять - напишите об ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт4 года назад
Проект - продажа строительных материалов. Информацию, темы нужно искать смостоятельно. Задача - прогрев клиентов. Напишите стоимость, портфолио.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня! Необходимо создать первоначальное оформление для ленты инстаграм, 9 постов. Можно пдф, желательно в канве. Требования - опыт, портфолио, современный подход. Напишите стоимость работы, сроки, примеры работ.Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть 4 аккаунта, объем наполнения по 1 посту в день - материалы предоставляем. Продвижение - привлечение подписчиков из 1 города МО ДзержинскийСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 5 постов в Инстаграмм, на тему переезда в новостройку и ремонта тамСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен SMM специалист для запуска нового проекта на facebook, instagram и linkedin (тематика IT, Маркетинг, Реклама) Вполне вероятно, что я не очень силен в услугах SMM, поэтому хотелось бы ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
есть аккаунт,полностью пустой. необходимо оформить с 0. тематика - покерный онлайн клубСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт4 года назад