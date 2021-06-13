Написание поста в соц сеть

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Закрыт14 заявок553 просмотра

Нужно написать 5 постов в Инстаграмм, на тему переезда в новостройку и ремонта там 

Написание постов
4 года назад
Mariapeka
Мария 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Катерина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Надежд
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
4 года назад
Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
4 года назад
Элина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва
4 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Тимур
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)