Telegram канал(группа)баннеры и текст для рекламных постов+подписч. )

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен8 заявок698 просмотров

Вот перечень меня интересующих работ для старта ,просьба рассмотреть и выставить ценник на эти работы.

1. Подготовка и постинг 10-15 публикаций в едином корпоративном стиле:

- рекламные;

1.3. Отрисовка баннеров, разработка описаний и креативов (ЦА я дам сам ,у нас их 3-4 основных не более)1.5. Интеграция UTM-меток — если это возможно на первоначальном этапе.

Пока для первого этапа нам больше ничего не нужно.

Также нужна услуга нагнать подписчиков (но не таких которые все уйдут на следующий день)

я понимаю что это будут в основном боты ,но нам срочно нужно запустить в парочке сообществ тематических рекламу ,а с 10 подписчиками не хочется этого делать.

4 года назад
djokovich1986
Иван 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$90
3 дня
Все на хорошем уровне ,отклик быстрый (жду ответа от других ребят частенько долго) , с Александром все оперативно, в согласованный бюджет даже сделал то что заранее не обсуждали. Помог с телегой хорошо. Даю свой рекомендацион !
Очень рекомендую. Хороший и приятный заказчик. Оплата в срок, очень чёткая постановка задачи. Приятное и уважительное общение.

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анатолий
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
12 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Гетман
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад