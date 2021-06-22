Telegram канал(группа)баннеры и текст для рекламных постов+подписч. )

Вот перечень меня интересующих работ для старта ,просьба рассмотреть и выставить ценник на эти работы.

1. Подготовка и постинг 10-15 публикаций в едином корпоративном стиле:

- рекламные;

1.3. Отрисовка баннеров, разработка описаний и креативов (ЦА я дам сам ,у нас их 3-4 основных не более)1.5. Интеграция UTM-меток — если это возможно на первоначальном этапе.

Пока для первого этапа нам больше ничего не нужно.

Также нужна услуга нагнать подписчиков (но не таких которые все уйдут на следующий день)

я понимаю что это будут в основном боты ,но нам срочно нужно запустить в парочке сообществ тематических рекламу ,а с 10 подписчиками не хочется этого делать.