В рамках глобального проекта www.iXYt.info мы собираемся предложить новую услугу: размещение биографий любимых учителей, преподавателей вузов, воспитателей. Получится что-то типа планетарного каталога от благодарных учеников. При этом регулярно и ежегодно на планетарной карте будет зажигаться ...
Telegram канал(группа)баннеры и текст для рекламных постов+подписч. )
Вот перечень меня интересующих работ для старта ,просьба рассмотреть и выставить ценник на эти работы.
1. Подготовка и постинг 10-15 публикаций в едином корпоративном стиле:
- рекламные;
1.3. Отрисовка баннеров, разработка описаний и креативов (ЦА я дам сам ,у нас их 3-4 основных не более)1.5. Интеграция UTM-меток — если это возможно на первоначальном этапе.
Пока для первого этапа нам больше ничего не нужно.
Также нужна услуга нагнать подписчиков (но не таких которые все уйдут на следующий день)
я понимаю что это будут в основном боты ,но нам срочно нужно запустить в парочке сообществ тематических рекламу ,а с 10 подписчиками не хочется этого делать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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