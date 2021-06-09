Оформить и наполнить профиль в инстаграм и запустить рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок402 просмотра

Ниша- онлайн-школа для молодых мам, продаем обучающие курсы

Задачи

-создать с нуля инстаграм

-наполнить контентом: фото предоставим, но нужна будет помощь в разработки общего оформления

-регулярное создание креативов, написание постов

-создание контент-плана по постам и сторис на месяц впере

-ведение таргетированной реклам

-сотрудничество с блогерами

Первый месяц- тест, затем сотрудничество по результатам работы

Написание постов
4 года назад
guest_16232278285418
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олесь
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Карина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Святослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Настя
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Юлия
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Ярослав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)