Требуется оформить страницу в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен17 заявок663 просмотра

Приветствую.

Требуется создать и оформить страницу в Instagram по перманентному макияжу (камуфлирование, художественное тату) и запустить рекламу на показ в Объединённых Арабских Эмиратах.

Написать легкую инструкцию по дальнейшему запуску рекламы.

P.S.

Фото собственных работ имеется.

4 года назад
Donkison
33 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
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Был
2 дня назад
4 года назад
$70
15 дней
Спасибо за работу. Всё выполнено в срок. Грамотно формулирует речь и поясняет все нюансы. Всегда на связи.
Отличный заказчик. Очень приятное общение, интересная задача. Оплата в срок. Всем рекомендую!

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