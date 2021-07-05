Разработать и внедрить в работу кейс для привлечения клиентов в пределы социальной сети. ЦА: иностранные мужчины от 25 лет (из стран со средним уровнем дохода и выше).
Требуется оформить страницу в Instagram
Приветствую.
Требуется создать и оформить страницу в Instagram по перманентному макияжу (камуфлирование, художественное тату) и запустить рекламу на показ в Объединённых Арабских Эмиратах.
Написать легкую инструкцию по дальнейшему запуску рекламы.
P.S.
Фото собственных работ имеется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт4 года назад
- $90
Проект на 1 месяц - возможно дальнейшее сотрудничество Сторис-мейкер на удаленке на проект - Школа перманентного макияжа (4-5 сторис в день) и - Студия перманентного макияжа (6 сторис в ...Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно найти коммент, оставленный в определенной группе ВК 3-5-7 лет назад точно не помню. Текст имеется, почти дословный.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
В новую, перспективную IT комнанию требуется SMM менеджер выполняющий весь комплекс задач (копирайтинг, креатив, таргетинг, менеджмент страниц и т.д.). Предлагаем постоянное сотрудничество на разных проектах.Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
необходимо Спарсить Email из Facebook группы в группе 10к учасниковСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно составить сокращенную SMM- стратегию. Сроки- до воскресенья либо понедельника. В стратегию будут входить такие пункты: Описание рубрик контента; Контент-план; Хештеги от имени компании; На какие посты писать комментарии Нужен человек, который ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Искать Instagram и YT блогеров из USA и UK подходящих по описанию (описание дадим позже) с помощью платформы Tagger Media (http://taggermedia.com ) и добавлять их в рекламную кампанию. На платформе уже есть 6 млн блогеров, вам нужно ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Нужно найти в целом 20, на ваш взгляд, самых эффективных с точки зрения продаж блогеров в украинском инстаграме для рекламы книг интернет-магазина. На данный момент хотелось бы прорекламировать книгу для дизайнеров и кулинарную книгу. По ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно настроить таргет в вк на кухни под ключ по: - интересам; - ключевым фразам; - спарсить аудиторию через таргетхантер Посадочная есть На основе посадочной сделать 3-4 ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется сеть автоломбардов. В Instagram пробовали настроить рекламу, но ее банят. Ищем человека с опытом работы в серых нишах. Цены предлагайте сами, конечная цель: настроить и отработать таргетированную рекламу в Instagram.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад