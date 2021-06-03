Настроить таргет в вк на кухни под ключ

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Закрыт10 заявок431 просмотр

Здравствуйте, нужно настроить таргет в вк на кухни под ключ по:

- интересам;

- ключевым фразам;

- спарсить аудиторию через таргетхантер

Посадочная есть

На основе посадочной сделать 3-4 объявления с разными офферами под разную ца

От вас сроки, бюджет

Кодовое слово: "лофт"

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demaxweb
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