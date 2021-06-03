Создать с нуля телеграмм канал , нарисовать план продвижения на год .

Нам нужно создать телеграмм канал , мы занимаемся сертификацией ( и у наших конкурентов активно развивается телеграмм каналы куда приходят много клиентов), задача получать вопросы и запросы от клиентов , выслушаем все варианты ,можно хорошо сделать ,нарисовать план ,привлечь 3 000 подписоты и ретироваться ,а можно продолжать развивать. Ждем предложений . Если все сделать правильно мы получим обьем заказов а Вы хорошее -постоянное вознаграждение.