Для аккаунта Инстаграм детской мебели необходимо оформить сторис фото и видео. Тематику сторис дам кандидатам. Нужен опыт создания красивого визуала, создания креативных сторис. Оформлять ленту Инстаграм не надо.
SMM-специалист с навыками таргетолога
Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется СММ-специалист, прежде всего, с навыками маркетолога и таргетолога. Планируется, что за дизайн и тексты будут отвечать соответствующие специалисты. Что уже есть. Составленные продюсером черновики и наброски: брендбук, ЦА, аватары, контент-план и др. Обязанности:
- Разработка SMM-стратегии
- Ведение двух социальных сетей - IG и FB
- Анализ бренда, определение и сегментация ЦА, выявление УТП
- Анализ конкурентов в социальных сетях
- Поиск блогеров для коллабораций
- Коррекция и доработка существующего контент плана, разработка контент-плана
- Публикации примерно 2-4 постов в неделю, сториз (главный приоритет) 4 дня в неделю
- Коммуникация в аккаунтах: модерирование, работа с негативом, удаление спама и прочее
- Согласование контент-плана с дизайнером
- Настройка и ежедневный контроль рекламных кампаний
- Генерация качественного трафика, контроль и управление охватами, вовлеченностью, количеством лидов
- Создание рекламных креативов, написание ТЗ дизайнеру
- Проведение тестирования гипотез
- Сбор статистики и аналитика показателей трафика, подготовка регулярных детализированных отчетов
- Дизайн (кроме сториз) - основной дизайн делает дизайнер
- Тексты - тексты постов делает райтер
- Удаленная работа
- Частичная занятость; Сториз 4 дня в неделю с 10.00 до 14.00 по Мск
- Москва или часовой пояс Москвы
- релевантный опыт работы от 1 года
- опыт работы с экспертными блогами и/или в схожей тематике; интерес к теме
- ответственность, умение соблюдать дедлайны, оперативность; эмпатия и проактивность;
- знание трендов и антитрендов SMM;
- круто снимать/делать сториз (айфон), шарить в приложениях для монтажа сториз, уметь быстро и хорошо ими пользоваться;
- следить за трендами визуального-контента, постоянно развиваться, внедрять новые фишки; насмотренность;
- умение работать с видео-контентом для постов;
- понимать как найти качественного блогера для эффективной рекламной интеграции
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