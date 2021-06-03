SMM-специалист с навыками таргетолога

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок507 просмотров

Для продвижения личного бренда эксперта (психология, философия, IT и медицина) в соцсетях ищется СММ-специалист, прежде всего, с навыками маркетолога и таргетолога. Планируется, что за дизайн и тексты будут отвечать соответствующие специалисты. Что уже есть. Составленные продюсером черновики и наброски: брендбук, ЦА, аватары, контент-план и др. Обязанности:

  • Разработка SMM-стратегии
  • Ведение двух социальных сетей - IG и FB
  • Анализ бренда, определение и сегментация ЦА, выявление УТП
  • Анализ конкурентов в социальных сетях
  • Поиск блогеров для коллабораций
  • Коррекция и доработка существующего контент плана, разработка контент-плана
  • Публикации примерно 2-4 постов в неделю, сториз (главный приоритет) 4 дня в неделю
  • Коммуникация в аккаунтах: модерирование, работа с негативом, удаление спама и прочее
  • Согласование контент-плана с дизайнером
  • Настройка и ежедневный контроль рекламных кампаний
  • Генерация качественного трафика, контроль и управление охватами, вовлеченностью, количеством лидов
  • Создание рекламных креативов, написание ТЗ дизайнеру
  • Проведение тестирования гипотез
  • Сбор статистики и аналитика показателей трафика, подготовка регулярных детализированных отчетов
Что делать не надо:
  • Дизайн (кроме сториз) - основной дизайн делает дизайнер
  • Тексты - тексты постов делает райтер
Условия работы:
  • Удаленная работа
  • Частичная занятость; Сториз 4 дня в неделю с 10.00 до 14.00 по Мск
Требования:
  • Москва или часовой пояс Москвы
  • релевантный опыт работы от 1 года
  • опыт работы с экспертными блогами и/или в схожей тематике; интерес к теме
  • ответственность, умение соблюдать дедлайны, оперативность; эмпатия и проактивность;
  • знание трендов и антитрендов SMM;
  • круто снимать/делать сториз (айфон), шарить в приложениях для монтажа сториз, уметь быстро и хорошо ими пользоваться;
  • следить за трендами визуального-контента, постоянно развиваться, внедрять новые фишки; насмотренность;
  • умение работать с видео-контентом для постов;
  • понимать как найти качественного блогера для эффективной рекламной интеграции
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