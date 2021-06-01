Оформление и продвижение Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт26 заявок823 просмотра

Дано:

Инстаграм студии красоты с определенным кол-вом подписчиков. 

Задача:

Продвинуть страницу, привлечь аудиторию, для дальнейших продаж услуг.  Также немного помочь с оформлением и созданием визуала под определенный стиль. 

Подробности обсуждаем лично

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