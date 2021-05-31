Настройка таргета в Вконтакте

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Закрыт11 заявок705 просмотров

Необходимо настроить таргетинговую рекламу в ВК в образовательный проект, нужен опыт в онлайн-образовании и кейсы.

В Facebook бюджет от 1 миллиона, в ВК планируем выйти на такой же, перспективы есть. За подробностями пиши!

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