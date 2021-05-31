Здравствуйте! Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной списка аккаунтов (это будут как правило подписчики каких-то аккаунтов в инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол, ...
Настройка таргета в Вконтакте
Необходимо настроить таргетинговую рекламу в ВК в образовательный проект, нужен опыт в онлайн-образовании и кейсы.
В Facebook бюджет от 1 миллиона, в ВК планируем выйти на такой же, перспективы есть. За подробностями пиши!
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