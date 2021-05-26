Пиарщик в инстаграм.

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Закрыт6 заявок665 просмотров

Я занимаюсь смм и таргетом, есть рабочий аккаунт. 

Задача найти клиентов на продвижение 

Работа по проценту.

За одного клиента примерная оплата 2500 руб

Оставляйте вайбер или телеграм и я свяжусь 

4 года назад
Alex5334397
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Димитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Настя
 
20 лет
5 лет в сервисе
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2 года назад
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Евгений
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
20 минут назад
11 отзывов
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