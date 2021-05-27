Отзывы на Amazon

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Закрытнет заявок413 просмотров

Требуются положительные отзывы на Amazon, там нужен аккаунт, потративший 50$ за последние 12 месяцев, также, если надо будет, покупка нашей книги нами оплачивается.

Shantie.Art

Пишите, пожалуйста, конкретные предложения с ценами: за написанный Вами

отзыв и за размещение написанного нами.

4 года назад
P-M
55 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров