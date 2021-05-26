Нужно создать и раскрутить страницы в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок421 просмотр

Для интернет-магазина автозапчастей Чери Партс https://cheryparts.com.ua/ ищем специалиста, который имеет хороший опыт в SMM.

Что нужно сделать:

  • Создать страницы магазина в фейсбук и инстаграм
  • наполнить страницы контентом с новостями а так же акциями магазина
  • умеет приглашать участников по определённым критериям
  • умеет делать привлекательные страницы
  • сможет оптимизировать настройку страниц
Если вы тот, кто сможет быстро и качественно сделать эту работу, значит мы ищем именно Вас!
4 года назад
cherypartm
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