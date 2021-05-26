Нужно создать и раскрутить страницы в соц. сетях

Для интернет-магазина автозапчастей Чери Партс https://cheryparts.com.ua/ ищем специалиста, который имеет хороший опыт в SMM.

Что нужно сделать:

Создать страницы магазина в фейсбук и инстаграм

наполнить страницы контентом с новостями а так же акциями магазина

умеет приглашать участников по определённым критериям

умеет делать привлекательные страницы

сможет оптимизировать настройку страниц

Если вы тот, кто сможет быстро и качественно сделать эту работу, значит мы ищем именно Вас!