СММ в ВК,так же работа с рекламой

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок573 просмотра

Нужно делать посты в паблик вконтакте ,настраивать рекламу .

Для более подробной информации пишите и отправляйте данные для обратной связи .

4 года назад
guest_16161936489757
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вера
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
4 года назад
Ирина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Настя
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Виталий
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
4 года назад
Святослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Филипп
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад