Создание сторис. Нужен сторисмейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт30 заявок655 просмотров

Для аккаунта Инстаграм детской мебели необходимо оформить сторис фото и видео. Тематику сторис дам кандидатам.

Нужен опыт создания красивого визуала, создания креативных сторис. Оформлять ленту Инстаграм не надо.

4 года назад
tseden
Цеден 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вероника
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алёна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Артём
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Анна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Лилия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Ольга
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
14 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Диана
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Александр
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Карина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна-мария
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сая
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
4 года назад
Дима
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Настя
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад