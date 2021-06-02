Для аккаунта Инстаграм детской мебели необходимо оформить сторис фото и видео. Тематику сторис дам кандидатам. Нужен опыт создания красивого визуала, создания креативных сторис. Оформлять ленту Инстаграм не надо.
Необходимы подписчики в телеграм канал по ГЕО Киев
Нужны подписчики в телеграм группу(чат) по ГЕО Киев, не спам - контекстная либо таргетированная реклама
Заявки фрилансеров
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