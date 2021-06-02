Для аккаунта Инстаграм детской мебели необходимо оформить сторис фото и видео. Тематику сторис дам кандидатам. Нужен опыт создания красивого визуала, создания креативных сторис. Оформлять ленту Инстаграм не надо.
SMM Маркетолог - копирайтер со знанием английского языка
Обязательно - знание английского языка не используя гугл переводчик.
Контент и общение с аудиторией на английском языке.
Работа проходит в Twitter, Discord, Telegram.
Необходим человек, который сможет влиться в тему NFT криптовалюты.
Необходимо:
1. анализировать рынок
2. составлять контент план и писать сам контент
3. привносить свои идеи в проект, мы открыты к обсуждениям
4. придумывать контент для всех трех соц сетей для привлечения новой аудитории и развлечения существующей
5. общение с конкурентами
6. поиск каналов рекламы
Проектная работа. В отклике указывайте свой опыт и стоимость вашей работы
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