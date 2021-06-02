SMM Маркетолог - копирайтер со знанием английского языка

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок519 просмотров

Обязательно - знание английского языка не используя гугл переводчик.

Контент и общение с аудиторией на английском языке.

Работа проходит в Twitter, Discord, Telegram.

Необходим человек, который сможет влиться в тему NFT криптовалюты.

Необходимо:

1. анализировать рынок

2. составлять контент план и писать сам контент

3. привносить свои идеи в проект, мы открыты к обсуждениям

4. придумывать контент для всех трех соц сетей для привлечения новой аудитории и развлечения существующей

5. общение с конкурентами

6. поиск каналов рекламы

Проектная работа. В отклике указывайте свой опыт и стоимость вашей работы

NFT
4 года назад
alandarev
Евгений 
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