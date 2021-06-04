SMM менеджер (проектный)

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Закрыт21 заявка563 просмотра

В новую, перспективную IT комнанию требуется SMM менеджер выполняющий весь комплекс задач (копирайтинг, креатив, таргетинг, менеджмент страниц и т.д.). Предлагаем постоянное сотрудничество на разных проектах.

4 года назад
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