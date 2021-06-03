Настройка таргетированной рекламы в Instagram

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Закрыт14 заявок498 просмотров

Имеется сеть автоломбардов. В Instagram пробовали настроить рекламу, но ее банят. Ищем человека с опытом работы в серых нишах. Цены предлагайте сами, конечная цель: настроить и отработать таргетированную рекламу в Instagram.

4 года назад
mrsteon
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