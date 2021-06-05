Сторис-мейкер инстаграм

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт24 заявки601 просмотр

Проект на 1 месяц - возможно дальнейшее сотрудничество

Сторис-мейкер на удаленке на проект

- Школа перманентного макияжа (4-5 сторис в день)

и

- Студия перманентного макияжа (6 сторис в день)

Необходимо делать в приложении сторис для профиля компании в соц. сети Инстаграм

Чем придётся заниматься:

- поиск необходимой информации для наполнения историй

- фотографии работ предоставляются

- подготовка сторис в приложении по шаблонам (проводим обучение)

- будет преимуществом если уже работали в приложении inStories или схожих других

также необходимо:

- обладать хорошим вкусом

- ответственностью

- внимательностью к деталям

- грамотностью

истории можно сразу делать вперед на несколько дней

4 года назад
equalkiwee
Сергей 
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