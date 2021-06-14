Нужно найти коммент, в определенной группе ВК

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок857 просмотров

Нужно найти коммент, оставленный в определенной группе ВК 3-5-7 лет назад точно не помню. Текст имеется, почти дословный.

4 года назад
nickolyan
Николай 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

etozheoleg
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Человек нашел давно забытый комментарий в ВК! Быстро и оперативно!
Отличный заказчик, всё четко и понятно объяснил!

Заявки фрилансеров

etozheoleg
28 лет
7 лет в сервисе
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