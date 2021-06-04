Нужно составить сокращенную SMM- стратегию

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок448 просмотров

Добрый день, нужно составить сокращенную SMM- стратегию. Сроки- до воскресенья либо понедельника. В стратегию будут входить такие пункты: Описание рубрик контента; Контент-план; Хештеги от имени компании; На какие посты писать комментарии

Нужен человек, который в теме и сможет сотрудничать дальше по проекту.

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