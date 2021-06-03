Поиск Instagram и YT блогеров

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Закрыт2 заявки416 просмотров

Искать Instagram и YT блогеров из USA и UK подходящих по описанию (описание дадим позже) с помощью платформы Tagger Media (http://taggermedia.com ) и добавлять их в рекламную кампанию. На платформе уже есть 6 млн блогеров, вам нужно будет настроить подходящие фильтры и добавлять только релевантных блогеров. Объём: найти 1000 подходящих блогеров Временной промежуток: 7 дней Вознаграждение: 10 000 руб. 

4 года назад
guest_16227362993622
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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20 минут назад
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4 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Настя
 
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5 лет в сервисе
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2 года назад
4 года назад