В новую, перспективную IT комнанию требуется SMM менеджер выполняющий весь комплекс задач (копирайтинг, креатив, таргетинг, менеджмент страниц и т.д.). Предлагаем постоянное сотрудничество на разных проектах.
Поиск Instagram и YT блогеров
Искать Instagram и YT блогеров из USA и UK подходящих по описанию (описание дадим позже) с помощью платформы Tagger Media (http://taggermedia.com ) и добавлять их в рекламную кампанию. На платформе уже есть 6 млн блогеров, вам нужно будет настроить подходящие фильтры и добавлять только релевантных блогеров. Объём: найти 1000 подходящих блогеров Временной промежуток: 7 дней Вознаграждение: 10 000 руб.
Заявки фрилансеров
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