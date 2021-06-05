Интернет-продвижение. Привлечение клиентов (ЦА).

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Закрыт8 заявок500 просмотров

Разработать и внедрить в работу кейс для привлечения клиентов в пределы социальной сети.

ЦА: иностранные мужчины от 25 лет (из стран со средним уровнем дохода и выше).

4 года назад
alex4work
Алексей 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ленар
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Антон
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Елизавета
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
час назад
26 отзывов
4 года назад
Святослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 минут назад
11 отзывов
4 года назад
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