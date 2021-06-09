Продвижение SMM (увеличение трафика) по творчеству и психологии.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок442 просмотра

Задача - увеличить трафик:1. Творческая студия в Челябинске:

https://vk.com/studiya_vu

https://www.instagram.com/nikanorovaart/

https://web.facebook.com/slavyananika/

Можно начать с одной социальной сети. Основной продукт - еженедельные творческие мастер-классы (по живописи). Периодически - тематические мастер-классы.

На данный момент основной канал - рекомендации и сарафанное радио. Проекту много лет. Одна из самых известных студий в Челябинске. Есть интерес начать автоматизацию в рекламе. Как постоянных мастер-классов, так и отдельных тематических мероприятий.Начинаем с минимального бюджета, дальше смотрим по входящему потоку. Интересно, для начала увеличить входящий трафик. ВТОРОЕ:Также интересно развитие еще одного направления (консультации специалистов школы "Коучинг ТСС"): https://www.instagram.com/coachingtss/https://web.facebook.com/schoollysov/

Все продукты - онлайн.Тоже пока интересно - простое увеличение трафика, который бы переходил на продажный пост-историю.Сориентируйте по стоимости ваших услуг, и формату работы по каждому из направлений. Начинаем с минимального, увеличение по мере результата.

ПРОСЬБА. Не пишите автописьмо. Имейте уважение, хоть пробегитесь по ссылкам.

4 года назад
baikal_dan
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