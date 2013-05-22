baikal_dan

Образование:

• Высшее, БГУЭП г. Иркутска, 2008, квалификация «Юрист»

• Высшее, БГУЭП г. Иркутска, 2009г., психология управления

• 2008-2012г. обучение в аспирантуре по юридической специальности

Цель:

Развиваться в профессиональном и личном плане

Опыт работы:

• Ознакомительная практика в юридическом отделе налоговой инспекции г. Ангарска в июле-июне 2006г.

• Работа в «Юридической клинике» при юридическом факультете (оказание бесплатной юридической помощи малоимущим людям: студентам, пенсионерам и т.п.) в 2005-2006 гг.;

• Оказание консультационных и представительских услуг гражданам (2007г.).

• Преддипломная практика в Прокуратуре г. Ангарска в январе-апреле 2008г.

• Юрист Ангарского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов с декабря 2008г. по настоящее время.

• Сотрудничество с компанией «Правовая группа «Паритет» (г. Иркутск) 2012-2013г.г.

• Сотрудничество с компанией «Сибирский центр права» (г. Иркутск) 2012-2013г.г.

Должностные обязанности:

Работа в области гражданского, гражданско-процессуального, трудового, административного, уголовного законодательства, навыки ведения претензионно-исковой и договорной работы, навыки составления документов правового характера (претензий, заявлений, исковых заявлений, жалоб, ходатайств, писем, запросов и т.д.), навыки представления интересов в органах судебной системы, органах исполнительной власти, органах внутренних дел, налоговой инспекции, навыки проведения защиты интересов клиента в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.

Общественная работа:

• С 2009г. группа «В Контакте» по оказанию юридической помощи «Юридическая помощь в Ангарске и Иркутске»: http://vk.com/baikal.pravo

Отзывы: http://vk.com/baikal.pravo#/topic-6573637_25006566

• Консультант по праву на городском сайте «Живой Ангарск» (Средняя ежедневная посещаемость - 7000 человек, 2011-2012): http://liveangarsk.ru/forum/forumy-po-interesam/yuridicheskaya-pomoshch/164817