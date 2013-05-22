baikal_dan

Необходимо сделать подложку (фон) для печати баннера 2*2 метра. Цель применения - съемка тематического видеоконтента. Пример, в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=zQmbTdEoO0I Краткое ТЗ: - за основу взять картинку, которую отправил - сделать ее светлее, чтобы на ее фоне ...
Образование:
• Высшее, БГУЭП г. Иркутска, 2008, квалификация «Юрист»
• Высшее, БГУЭП г. Иркутска, 2009г., психология управления
• 2008-2012г. обучение в аспирантуре по юридической специальности
Цель:
Развиваться в профессиональном и личном плане
Опыт работы:
• Ознакомительная практика в юридическом отделе налоговой инспекции г. Ангарска в июле-июне 2006г.
• Работа в «Юридической клинике» при юридическом факультете (оказание бесплатной юридической помощи малоимущим людям: студентам, пенсионерам и т.п.) в 2005-2006 гг.;
• Оказание консультационных и представительских услуг гражданам (2007г.).
• Преддипломная практика в Прокуратуре г. Ангарска в январе-апреле 2008г.
• Юрист Ангарского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов с декабря 2008г. по настоящее время.
• Сотрудничество с компанией «Правовая группа «Паритет» (г. Иркутск) 2012-2013г.г.
• Сотрудничество с компанией «Сибирский центр права» (г. Иркутск) 2012-2013г.г.
Должностные обязанности:
Работа в области гражданского, гражданско-процессуального, трудового, административного, уголовного законодательства, навыки ведения претензионно-исковой и договорной работы, навыки составления документов правового характера (претензий, заявлений, исковых заявлений, жалоб, ходатайств, писем, запросов и т.д.), навыки представления интересов в органах судебной системы, органах исполнительной власти, органах внутренних дел, налоговой инспекции, навыки проведения защиты интересов клиента в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.
Общественная работа:
• С 2009г. группа «В Контакте» по оказанию юридической помощи «Юридическая помощь в Ангарске и Иркутске»: http://vk.com/baikal.pravo
Отзывы: http://vk.com/baikal.pravo#/topic-6573637_25006566
• Консультант по праву на городском сайте «Живой Ангарск» (Средняя ежедневная посещаемость - 7000 человек, 2011-2012): http://liveangarsk.ru/forum/forumy-po-interesam/yuridicheskaya-pomoshch/164817
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