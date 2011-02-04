Т.З 1.дизайн ~ 2.регистрация( с высолкой на email.ЛОГИН.ПАРОЛЬ.И ТАК ДАЛЕЕ ) ~ 3.личный кабинет(друзья.фотографии.видео.стена.включение режима кому виден..всем.или отдельным людям.и так далее) ...
Аккуратный сайт на Wordpress
Подобрать (а лучше предложить свой) дизайн для сайта. Ярко и заметно, но официально.
Необходимо создать, выложить на хостинг, настроить все необходимые плагины.
Также прикрутить форму подписки.
Сайт по юридико-психологической тематике.
Несколько разделов будет с возможностью их редактирования потом.
Бюджет не больше 1500, т.к. знаю что это достаточно все просто, но нет времени заниматься этим.
И потом по необходимости на начальном этапе консультировать если непонятно что-то будет.
СТОИМОСТЬ 1500 БЫЛА УКАЗАНА В РУБЛЯХ! ЭТО ПРОСТОЙ САЙТ С ПОДПИСКОЙ.
типа такого http://odihanie.ru/
или http://www.azatvaleev.info/
Таких множество в сети.
Выбранный исполнитель
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