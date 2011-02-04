Аккуратный сайт на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок267 просмотров

Подобрать (а лучше предложить свой) дизайн для сайта. Ярко и заметно, но официально.

Необходимо создать, выложить на хостинг, настроить все необходимые плагины.

Также прикрутить форму подписки.

Сайт по юридико-психологической тематике.

Несколько разделов будет с возможностью их редактирования потом.

Бюджет не больше 1500, т.к. знаю что это достаточно все просто, но нет времени заниматься этим.

И потом по необходимости на начальном этапе консультировать если непонятно что-то будет.

СТОИМОСТЬ 1500 БЫЛА УКАЗАНА В РУБЛЯХ! ЭТО ПРОСТОЙ САЙТ С ПОДПИСКОЙ.

типа такого http://odihanie.ru/

или http://www.azatvaleev.info/

Таких множество в сети.

WordPress
14 лет назад
baikal_dan
Данил 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Judged
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$50
3 дня
Был заказ на сайт на вордпрессе. Хорошо поработали с Дмитрием, рекомендую. Еще и бонусом получил консультационную поддержку по работе с сайтом:) Спасибо!
Очень приятно было работать с Данилом. Четко поставленная задача, оплата в срок, удобным для меня способом. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Judged
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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