Аккуратный сайт на Wordpress

Подобрать (а лучше предложить свой) дизайн для сайта. Ярко и заметно, но официально.

Необходимо создать, выложить на хостинг, настроить все необходимые плагины.

Также прикрутить форму подписки.

Сайт по юридико-психологической тематике.

Несколько разделов будет с возможностью их редактирования потом.

Бюджет не больше 1500, т.к. знаю что это достаточно все просто, но нет времени заниматься этим.

И потом по необходимости на начальном этапе консультировать если непонятно что-то будет.

СТОИМОСТЬ 1500 БЫЛА УКАЗАНА В РУБЛЯХ! ЭТО ПРОСТОЙ САЙТ С ПОДПИСКОЙ.

типа такого http://odihanie.ru/

или http://www.azatvaleev.info/

Таких множество в сети.